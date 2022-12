Bergamo, 4 mila in festa per la mezzanotte di piazzale Alpini - Foto

Capodanno. Musica, brindisi e botti per il Capodanno di Bergamo. Dopo un biennio di restrizioni pandemiche, in città si è tornato a festeggiare la notte più lunga del calendario.

I protagonisti dello spettacolo andato in scena nella notte del 31 dicembre sono i 18 artisti orobici che si sono esibiti sui tre palchi allestiti in piazzale Alpini. Quattromila i posti disponibili per l’evento (gratuito) organizzato da Rete Doc e promosso dal Comune in collaborazione con le tre principali anime musicali del capoluogo – Edoné, Ink Club e NXT Station – , che hanno ospitato a turno un «live show» di band e artisti bergamaschi, mentre gli altri palchi hanno proposto in simultanea dei dj set.

La serata si è aperta alle 18,30, fino alle 2. «A Bergamo torniamo a festeggiare il Capodanno in piazza dopo due anni di sospensione: il Concertone sarà un evento straordinario per salutare il 2022 e dare il benvenuto ad un 2023 davvero speciale che ci vedrà, con Brescia, Capitale italiana della Cultura – ha spiegato Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura –. Questo festival di Capodanno, dal format nuovo e dinamico, nasce attraverso il coinvolgimento delle realtà più attive e interessanti del panorama musicale bergamasco. Si esibiranno band storiche e affermate ma anche giovani talenti emergenti».

Sul palco Edoné (lungo via Lussana) protagoniste le band Blu Wit, Planet Opal e Le Capre a Sonagli, oltre a Marlon Dj e Bergamo Reggae che hanno fatto ballare, mentre quello targato Ink Club (presso lo Science Center) è stato teatro dei live show di Circo Stanza, Blk Donuts & guests e Colpi di Soul ma anche delle performance dei Dj Phonky City e Mamas. Il palco Doc/NXT Station (centrale in piazzale Alpini, come nei mesi scorsi) è stato animato da Filippo Cattaneo Ponzoni, Chiamamifaro, Iside e Funky Lemonade, nonché Studio Inferno ’70, Forever Dj ’80 e Certe notti ’90.

Capodanno in piazzaleAlpini

(Foto di Bedolis)