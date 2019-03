L’investimento di via Angelo Mai a Bergamo (Foto by F)

Bergamo, 59enne investita in via Mai

Finisce con il capo nel parabrezza L’incidente è avvenuto alle 15.20 all’altezza delle strisce pedonali di fronte al distributore.

Stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali quando un’auto l’ha centrata in pieno. La donna di 59anni è finita con il capo contro il parabrezza. Sul posto in via Aneglo Mai a Bergamo all’altezza del civico 18 sono accorse un’ambulanza e un’auto medica. La donna era cosciente ma vista la brutta botta è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni.

