Bergamo, ancora 55 casi positivi

In Lombardia altri 36 decessi Non ci sono nuovi casi nella provincia di Lodi, dove si è sviluppato il primo focolaio di coronavirus in Italia. Da tempo la situazione nel Lodigiano è sotto controllo e già il primo giugno non c’era stato alcun aumento del dato dei contagiati. Dei 216 nuovi casi positivi in regione, 52 sono nella città metropolitana di Milano (per un totale di 24.018) di cui 18 a Milano città (10.208 in totale), 55 a Bergamo (14.033), 41 a Brescia (15.394).

«Fra i positivi di giovedì 18 giungo, 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle RSA e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 123 rispetto a mercoledì) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati di giovedì 18 giugno.

I dati della giornata giovedì 18 giugno

- I tamponi effettuati: 11.475

Totale complessivo: 929.356

- Attualmente positivi: 14.647 (-325)

- Totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.518

- I nuovi casi positivi: 216 di cui 54 a seguito di test sierologico (percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi è all’1,9%)

- I guariti/dimessi: 61.355 (+505)

- in terapia intensiva: 60 (+1)

- I ricoverati non in terapia intensiva: 1.673 (-123)

- I decessi: 36

- Totale complessivo: 16.516

I casi per provincia con la differenza rispetto a mercoledì

Milano 24.018 (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano citta’

Bergamo 14.033 (+55)

Brescia 15.394 (+41)

Como 4.035 (+12)

Cremona 6.568 (+3)

Lecco 2.808 (+4)

Lodi 3.552 (0)

Mantova 3.425 (+1)

Monza e Brianza 5.712 (+6)

Pavia 5.526 (+12)

Sondrio 1.554 (+12)

Varese 3.842 (+13)

e 2.051 in fase di verifica.

