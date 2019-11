Bergamo, aperto il Villaggio di Natale C’è anche la carrozza di Cenerentola

Bergamo, aperto il Villaggio di Natale

Tra pullman, taxi, auto e moto, da sabato 16 novembre su viale Papa Giovanni XXIII è spuntata anche la carrozza di Cenerentola, luminosa e scintillante, pronta a trasportare cittadini e turisti nel magico Villaggio di Natale in piazzale Alpini. È una delle tante novità della dodicesima edizione dei mercatini promossi dall’associazione «Notèr de Bèrghem» in collaborazione con Anva Confesercenti, che ha già registrato centinaia di presenti all’inaugurazione, golosi di gustare questo primo assaggio di Natale.

Trentadue le tipiche casette di legno che offrono food e prodotti artigianali provenienti da ogni parte d’Italia: «C’è un banco nuovo di pelletteria dalla Toscana e un altro con libri di fiabe per bambini da Verona», spiega il presidente di Anva, Giulio Zambelli. «Abbiamo dato anche spazio ai bergamaschi, con uno stand di candele e candelabri da Alzano e i salami, i formaggi e gli sciatt della Valtellina». Tra i gomitoli di luce e i tappeti rossi del Villaggio, si trovano dolci ungheresi, caramelle, würstel, ma anche guanti, pantofole e sciarpe per scaldarsi al primo freddo, oltre a tante idee regalo a tema natalizio. Ma l’edizione 2019 del Villaggio di Natale sarà anche «la più bella di tutte», promette Zambelli, perché la prima ad abitare piazzale Alpini dopo la sua riqualificazione e a offrire ai pedoni più spazio per camminare con i passeggini.

«C’è la nuova pavimentazione, la via dei mercatini e i marciapiedi sono più fruibili, ringrazio gli organizzatori che rendono più bella e più viva la città in occasione del Natale», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla. Si è dovuto dire no solo al tradizionale trenino elettrico che correva al centro della piazza, che da lunedì ospiterà il mercato: «Ci sarà spazio per tutti e 36 i banchi, la gente può passeggiare in sicurezza grazie ai blocchi di cemento», continua Zambelli. Il Villaggio di Natale rimarrà aperto fino a Santo Stefano, tutti i giorni dalle 9 alle 19,30: «Ma se qualcuno vorrà chiudere mezzora dopo non ci saranno problemi», conclude il presidente di Anva. Per gli ultimi pendolari magari, che dalla stazione a Porta Nuova potranno immergersi nel Natale (le foto sono di Beppe Bedolis).

