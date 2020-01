Bergamo approfitta degli sconti - Foto

Anche la ruota panoramica in saldo Bergamo approfitta dei saldi e in città e nei centri commerciali i bergamaschi stanno cogliendo le occasioni che offrono gli sconti nei negozi.

Bergamo approfitta dei saldi e in città e nei centri commerciali i bergamaschi stanno cogliendo le occasioni che offrono gli sconti nei negozi. Con una curiosità: anche la ruota panoramica di Bergamo lancia uno sconto e dalle 10 alle 12, dal 4 al 12 gennaio, il biglietto adulto intero sarà scontato del 30%: costerà 5 euro invece che 7.

Le aspettative come ogni anno sono alte, nonostante il dilagante fenomeno dei pre-saldi e delle promozioni di novembre, Black Friday in testa. L’avvio delle svendite nel ponte lungo dell’Epifania può rappresentare un incentivo per lo shopping d’occasione per chi è rimasto in città o rientrato dalle ferie.



In coda a Orio per l’apertura dei negozi

(Foto by Colleoni)

Traffico verso Oriocenter

Anche in via XX Settembre a caccia di offerte

(Foto by Colleoni)

Sconti e promozioni: sono iniziati i saldi

(Foto by Colleoni)

Tutti a caccia dell’offerta: tra i negozi più gettonati ci sono quelli di abbigliamento e di accessori. La spesa media, in linea con la stima a livello nazionale dell’Ufficio Studi Confcommercio, è secondo Ascom di 324 euro a famiglia, ovvero 140 euro pro capite, anche se il budget potrebbe contrarsi per gli acquisti scontati effettuati a novembre.

