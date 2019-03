Bergamo, arriva il questore Auriemma

Martedì 26 l’insediamento in via Noli Il nuovo capo della questura viene da Agrigento. Subentra a Girolamo Fabiano, destinato alla Polfer di Milano.

Si insedierà nella mattinata di domani, martedì 26 marzo, il nuovo questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, che subentra a Girolamo Fabiano, a capo degli uffici di via Noli dal 2015. Auriemma è stato per meno di due anni alla guida della questura di Agrigento. Fabiano, dopo quattro anni in terra bergamasca, va a ricoprire un ruolo apicale a Milano, nella polizia ferroviaria.

