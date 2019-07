Bergamo, aumentano i biglietti dei bus

Le nuove tariffe dal 1°settembre Resta invariato il costo del ticket singolo per una sola zona, mentre aumentano fino a 11 euro gli abbonamenti annuali ordinari e per gli studenti. I prezzi erano rimasti invariati dal 2015.

Atb ha comunicato che da domenica 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico urbano adottate dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2019.

Invariati oltre ai biglietti singoli di una zona e di due zone anche i turistici, i biglietti gruppi e comitive, i family and friends. Inavariati gli abbonamenti unibg da 200 euro, quelli da 165 euro e 470, e gli abbonamenti impersonali.

C’è invece una leggera variazione al rialzo in tutti gli altri biglietti e abbonamenti che crescono proporzionalmente a seconda del numero di zone. L’aumento va da 50centesimi (come nel caso dell’abbonamento settimanale) fino a 11 euro quando si parla di abbonamento annuale studenti per tutte le zone e tutta la rete che passa da 520 a 531 euro.

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

