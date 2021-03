Bergamo, auto contro treno della Teb

Nessun ferito, attivati bus sostitutivi Spavento nella mattinata di venerdì 5 marzo in via Martinella verso le 13.50 per uno schianto che fortunatamente non ha avuto conseguenze se non parzialmente sulla circolazione dei tram.

Incidente a Bergamo in via Martinella verso le 14 di venerdì 5 marzo. Un’auto, che da una prima ricostruzione sembra non abbia rispettato il semaforo rosso, è stata speronata dal convoglio del tram della valli che proveniva da Albino in direzione Bergamo.

L’auto guidata da una 45enne che proveniva da via Corridoni e si era appena immessa su via Martinella è stata trascinata per tre, quattro metri sulla massicciata.

incidente teb

(Foto by Beppe Bedolis)

Per fortuna solo un grande spavento, perchè sia l’autista del tram, sia la trentina di passeggeri del mezzo sono usciti illesi dallo schianto. Nessuna cura nemmeno per la donna al volante dell’auto che era solo molto spaventata.

Via Martinella è stata chiusa la traffico per permettere la rimozione dei mezzi da parte dei Vigili del fuoco, mentre la circolazione dei treni ha subito qualche ritardo, ma è stato approntato un servizio di bus navetta sul tragitto Negrisoli-Ranica per aggirare l’ostacolo e non fermare l’intera linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA