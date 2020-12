Bergamo, buoni spesa per 600 mila euro

Da venerdì via alle domande per ottenerli Il Comune di Bergamo rende disponibili misure urgenti di solidarietà alimentare per le famiglie colpite dalla crisi indotta dal Covid-19.

Nel Decreto-Legge 23 novembre 2020, dedicato ai provvedimenti finanziari urgenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto un fondo 400 milioni di euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare ai Comuni per l’erogazione ai cittadini sulla base della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medi o nazionale.

Al Comune di Bergamo sono stati assegnati 642.299,34 euro destinati, da domani venerdì 4 dicembre, alla realizzazione di due misure: misura A erogazione di buoni spesa (600.000,00 euro); misura B acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità per la cifra restante.

«L’obiettivo primario della misura è intervenire a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti dall’emergenza Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, con priorità ai non assegnatari di altre forme di sostegno pubblico. – dichiara l’Assessore alle Politiche sociali Marcella Messina – Il mio Assessorato provvederà, come già avvenuto ad aprile scorso, alla distribuzione di buoni spesa utilizzabili per comprare generi alimentari, attraverso carte prepagate erogate ai destinatari in un’unica soluzione, e di pacchi contenenti altri prodotti di utilizzo quotidiano. Fondamentale sarà il ruolo dei volontari BergamoxBergamo che ci aiuteranno nella consegna dei buoni, e quello del quartiere (CTE in primis) come luogo di diffusione dell’informazione e del sostegno nella compilazione della domanda stessa.»

Chi saranno i beneficiari

Nuclei familiari in cui il richiedente – residente nel Comune di Bergamo, cittadino italiano o dell’Unione Europea o cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo – abbia subito una riduzione del reddito da lavoro dipendente o autonomo, o abbia perso il lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria Covid -19.

Entità del contributo

L’importo destinato alle famiglie varia dal 150,00 a 500,00 euro, a seconda del numero delle persone che compongono il nucleo:

- 1 componente, 150,00 euro

- 2 componenti, 250,00 euro

- 3 componenti, 350,00 euro

- 4 componenti, 450,00 euro

- 5 e più componenti, 500,00 euro

Verrà data priorità a nuclei familiari che non siano già assegnatari di forme di sostegno quali: di Reddito di Cittadinanza, Rei – Reddito di Inclusione, Naspi – Indennità mensile di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale.

Le risorse potranno essere attribuite anche ai percettori di forme di sostegno pubblico al reddito, ma la precedenza sarà data a chi non riceve nulla.

I contributi verranno erogati fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Come fare domanda

A partire da venerdì 4 dicembre, le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line, tramite lo sportello telematico del Comune di Bergamo.

Per accedere allo Sportello Telematico è necessario munirsi di SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo lettore.

Ogni nucleo familiare può fare solo una domanda.

Novità: Per supporto nella compilazione e/o informazioni, è possibile scrivere a: [email protected]

Il Comune di Bergamo comunicherà con una mail l’accoglimento o meno della domanda.

