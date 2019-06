Cancellati treni a Bergamo, anche il 7.45

Nuova mattinata nera per i pendolari Hanno incontrato in Regione il mondo politico e dei trasporti lombardo ma nella mattinata di martedì già i malumori causati da nuove soppressioni.

Il treno delle 7.45 per Milano è stato soppresso così come altri quattro collegamenti da Calusco a Bergamo sono stati sospesi. Un servizio di bus sostitutivi è stato attivato fino a Calusco. Lo segnalano anche gli stessi pendolari: si tratta del 10801, uno dei treni più utilizzati dai bergamaschi che vanno a Milano.Cancellati anche il 20360 (Bergamo 6.51- Calusco 7.25); 20355 (Calusco 7.42-Bergamo 8.07); 20366 (Bergamo 8.30-Calusco 8.57); 20361 (Calusco 9.14-Bergamo 9.40). Attiva la linea via Pioltello, che registra il pienone tutte le mattine.

Una brutta mattinata per i pendolari bergamaschi dopo le news sull’orario estivo: in agosto quest’anno gli orari ridotti dureranno dal 4 al 31 agosto. Una settimana in più. Ma resteranno attivi i treni 10802, 10807, 10809.

