Bergamo, cantiere in via Corridoni

Spunta la nuova rotonda a Redona Il progetto dell’incrocio con rotatoria di 26 metri di diametro. Rivoluzionerà l’ingresso est della città: 340 mila euro pagati dal privato.

È iniziato in queste ore un cantiere che ridisegnerà l’ingresso est della città. Via Corridoni all’incrocio con via Quinto Alpini e via Baertsch, quartiere di Redona, in una zona piuttosto delicata a causa della presenza di servizi di primo piano come l’Esselunga, un gommista, il benzinaio, una farmacia: proprio sotto il ponte della circonvallazione Plorzano spunterà una nuova rotatoria molto più grande di quella attuale.

Il cantiere da 340 mila euro è già partito e la conclusione è prevista per il 12 settembre, meteo permettendo. Una ruspa ha iniziato a sbancare parte della collinetta presente all’interno del giardino pubblico che farà posto a parte della nuova rotatoria. Stessa sorte tocca a una santella che verrà ricollocata a distanza di pochi metri.

La nuova rotatoria avrà un diametro di almeno 26 metri con un’isola centrale di circa 10 metri. Per dare un’idea delle proporzioni, basti pensare che la nuova rotonda che ha sostituito i semafori alla Malpensata (particolarmente apprezzata dai cittadini) ha un diametro esterno di 50 metri.

