Bergamo, carcere di via Gleno

«Le nostre detenute diventano hair stylist» Corso al via, domani l’inaugurazione dell’atelier. La direttrice: «Apriremo il servizio alle clienti esterne».

Verrà inaugurato mercoledì alle 15 il nuovo Atelier Forme e Colori, realizzato all’interno della sezione femminile della Casa circondariale in via Gleno. Al taglio del nastro il vescovo monsignor Francesco Beschi, presente in occasione delle visita pastorale pasquale, e la vice presidente nazionale del Soroptimist International, Paola Pizzaferri. Infatti il progetto è sostenuto dal Soroptimist Club di Bergamo, che riunisce donne con alta qualificazione in ambito lavorativo ed opera a favore dell’avanzamento della condizione femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA