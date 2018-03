Bergamo, cercasi scrutatori «last minute» Le selezioni in Comune oggi alle 16

Bergamo, cercasi scrutatori «last minute»

Volete fare lo scrutatore ai seggi? L’appuntamento per le nomine dell’ultimo minuto è oggi, sabato 3 marzo, alle 16 nell’atrio di Palazzo Uffici, piazza Matteotti. Non è necessario avere esperienza o un curriculum specifico, tutti i cittadini italiani che non hanno superato i 70 anni di età, residenti a Bergamo e iscritti alle liste elettorali (che votano cioè in una sezione del Comune di Bergamo) possano partecipare all’ultima chiamata per lavorare ai seggi. Basta presentarsi a Palazzo Uffici e attendere. Alle 16 i presidenti dei 103 seggi faranno l’appello e gli assenti dovranno essere sostituiti. Alle 16.10 scatterà quindi la selezione «last minute» che avverrà per estrazione. Non è possibile prevedere il numero di posti a disposizione, tutto dipenderà dalle defezioni, un’evidenza che si paleserà soltanto oggi pomeriggio. I posti sono comunque sempre ambiti. Alle ultime politiche, nel 2013, per 15 posti vacanti, si presentarono 200 candidati.

