Bergamo, chiude il Parco Caprotti

Sarà «aula all’aperto» per le scuole Tutto l’anno scolastico sarà chiuso al pubblico perché diventa lo spazio esterno del plesso scolastico di via Pradello.

Il Comune di Bergamo ha disposto la chiusura al pubblico, a partire da domenica 13 settembre e per l’intero anno scolastico, del Giardino comunale Caprotti, posto tra via Verdi e via Tasso, destinandolo all’utilizzo esclusivo della Scuola primaria Locatelli e della scuola d’Infanzia Centro di via Pradello.

Visto che il plesso di via Pradello non dispone di uno spazio esterno per la ricreazione e l’intervallo adeguato al numero di alunni e docenti, e che da tempo la scuola stessa utilizza il giardino Caprotti, confinante, in una situazione di promiscuità con l’utenza non più compatibile con le norme di prevenzione anti Covid, il Comune ha accolto la richiesta della Dirigente scolastica, Sonia Claris, di usufuire del giardino in esclusiva consentendo ai bambini di goderne in sicurezza.

L’applicazione dell’ordinanza potrà essere modificata sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle autorità.

