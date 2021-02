Bergamo, controlli anti Covid in centro

Chiuse via XX Settembre e la Corsarola Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio la polizia locale ha transennato via XX Settembre e la Corsarola, disponendo il senso unico pedonale per prevenire assembramenti.

Controlli anti Covid sabato 20 febbraio a Bergamo, come annunciato ieri, per evitare assembramenti in centro. Diversi gli agenti impegnati in vari punti per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità. Nel pomeriggio, con l’aumentare delle persone presenti in centro, è scattata la chiusura precauzionale – con circolazione pedonale a senso unico – delle due strade principali delle passeggiate: via XX Settembre in città bassa e la Corsarola in città alta. Il primo stop è scattato verso le 15 sulla Corsarola, con il senso unico da piazza Mascheroni in direzione piazza Vecchia, mentre in via XX Settembre le transenne sono state posizionate pochi minuti dopo le 16, con senso unico da piazza Matteotti in direzione largo Rezzara. Per il momento comunque la situazione appare sotto controllo e non si registrano assembramenti simili a quelli del primo sabato di zona gialla. Il monitoraggio della polizia locale prosegue fino a stasera e sono previsti controlli anche nella giornata di domenica.

Via XX Settembre chiusa: senso unico da piazza Matteotti in direzione piazza Pontida

© RIPRODUZIONE RISERVATA