Bergamo, controlli fuori dalle scuole

42 persone identificate, 3 espulsi Con la ripresa dell’attività didattica sono ricominciati i controlli tesi al contrasto del fenomeno dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti nelle aree adiacenti ai plessi scolastici nell’ambito del progetto «Scuole Sicure» disposti dalla Questura.

Nel corso della settimana il personale della Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Bergamo, unitamente ai reparti Cinofili della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli che si sono concentrati nelle aeree adiacenti agli istituti superiori Vittorio Emanuele, Secco Suardo e Lussana, Natta, Galilei e Pesenti nonché nella zona della stazione ferroviaria, Autolinee e Teb ed in altri luoghi ove è maggiore la presenza di studenti.

Nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a controllo centinaia di giovani in transito verso gli istituti scolastici ed identificate 42 persone, tre cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha proceduto ad emettere provvedimenti di espulsione per presenza irregolare sul territorio nazionale, altre due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per aver commesso reati a vario titolo.

I controlli proseguiranno nella prossima settimana al fine di arginare il fenomeno ed evitare che sostanze stupefacenti siano introdotte negli Istituti Scolastici o si trovino nelle vicinanze o nei luoghi frequentati da studenti.

