Bergamo, «corti» del liceo artistico su Rai1

Vinto concorso per il Giorno del ricordo Gli studenti guidati dalla professoressa Barbara Mocibob hanno approfondito il tema del massacro delle foibe.

Bella soddisfazione per i ragazzi del Liceo artistico di Bergamo che nella Giorno del ricordo sono andati in onda su Rai 1 per aver vinto il primo premio in un concorso dedicato alle scuole sul tema del massacro delle foibe. Gli studenti guidati dalla professoressa Barbara Mocibob hanno realizzato una serie di cortometraggi e hanno approfondito un tema delicato che spesso nei programmi e sui libri di storia si esaurisce in poche righe.

Ecco il video tratto da Rai 1.

