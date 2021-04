Bergamo, dal 28 aprile al via le asfaltature in vari quartieri cittadini - Guarda I lavori si svolgeranno durante il giorno dalle 7 alle 18.

Con la crescita delle temperature minime notturne, ripartono anche i lavori di asfaltatura delle strade cittadine: a partire dal 28 aprile il Comune di Bergamo prevede di intervenire per sistemare il manto stradale di vie nei quartieri semi periferici della città. In un mese (probabilmente anche meno) saranno completati i lavori, un cantiere dopo l’altro.

Interessante dai lavori saranno:

- via Tadino, dall’intersezione con via Baschenis sino a largo Tironi

- via Savio e via Pacino da Nova, da via Campagnola a fondo chiuso

- via Raboni, da via P. Ruggero da Stabello

- via Zignoni e via Morali, da via Grumello

I lavori saranno svolti in orario diurno, dalle ore 7.30 sino alle ore 18.00. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza saranno previste temporanee chiusure al traffico eccetto i servizi di emergenza e i mezzi impiegati dall’impresa che si è aggiudicata l’appalto.

È prevista l’eventuale gestione del transito dei residenti grazie a dei movieri compatibilmente con le fasi di lavoro in corso. Sarà necessario il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori, così come sarà necessario istituire il divieto di transito pedonale e la deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori.

