Bergamo diventa palestra a cielo aperto

Sabato torna la Notte bianca dello sport Scarpe da ginnastica ai piedi e tanta voglia di vivere il centro come non l’avete mai visto: sabato 9 giugno torna la Notte bianca dello sport sul Sentierone.

Sabato 9 giugno Bergamo si trasforma in una palestra a cielo aperto: dalle 19 alle 24 il centro città sarà off limits per le auto. Per raggiungerlo basteranno un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di conoscere le società sportive e le attività per fare movimento presenti sul nostro territorio. La nona edizione della Notte bianca dello sport di Bergamo è stata presentata nella giornata di giovedì 7 giugno, a Palazzo Frizzoni da Comune e Proloco di Bergamo. La manifestazione è legata anche al progetto Moovin’ Bergamo promosso da L’Eco di Bergamo.

Oltre alle associazioni sportive quest’anno anche i negozi resteranno aperti per tutta la serata. Le varie attività sportive si presenteranno negli spazi dal Sentierone a Piazza Vittorio Veneto fino agli uffici comunali. Tra gli altri ci saranno i campioni dell’Olimpia Pallavolo e il gruppo AcroVertical di danza verticale. Nuovi partner dell’iniziativa anche l’Ordine dei farmacisti di Bergamo che offrirà prove della pressione e la misurazione della massa grassa e magra in tre gazebo. La manifestazione è dedicata al ricordo di Paolo Belli e all’associazione che combatte le leucemie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA