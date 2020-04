(Foto by Yuri Colleoni)

Droni dell’esercito per i controlli del decreto covid a Bergamo (Foto by Yuri Colleoni)

Bergamo, droni dell’esercito in volo -Foto

Controllano su uscite e assembramenti Anche il giorno di Pasqua Forze dell’ordine all lavoro per controllare che tutti rispettino il decreto del governo.

I droni dell’esercito in volo sulla città per controllare che sia rispettato il decreto del governo che impone le limitazioni a uscite e assembramenti nell’ambito dell’emergenza covid-19.

Per tutto il corso della giornata da vari punti della città partiranno i droni speciali dell’esercito che hanno installata una telecamera e che segnala gli assembramenti alle pattuglie di Polizia e carabinieri che provvedono attraverso la geolocalizzazione a fornire in tempo reale la posizione per eventuali controlli.



(Foto by Yri Colleoni)

Nella mattinata, con voli in partenza dal piazzale della Fara, non è stata individuata alcuna violazione.

Si tratta di droni particolari, droni aeroplani, dotati di una telecamera rotante a 360 gradi e con un potente zoom. Ha un raggio di azione di 10 km e un’autonomia che supera i sessanta minuti. Sono comandati dal reparto intelligence dell’esercito.

droni dell'esercito

(Foto by Yuri Colleoni)

