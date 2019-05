Bergamo, è morto Giuseppe Anghileri

Addio al «sindaco» del Borgo d’Oro Era ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» per una grave malattia.

È morto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio Giuseppe Anghileri, 76 anni, il «sindaco» del Borgo d’Oro, Santa Caterina. Era ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» per una grave malattia. Per anni è stato presidente del comitatato dei «Festeggiamenti per l’Apparizione». I funerali saranno celebrati giovedì 16 maggio alle 10 nella Chiesa Prepositurale di Santa Caterina.

