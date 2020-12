Bergamo è pronta, oggi è il V-day

Le prime cento dosi agli operatori sanitari A mezzogiorno di domenica 27 dicembre, medici e infermieri bergamaschi avranno fra le mani le prime cento dosi di vaccino contro il Covid-19.

A partire dalle 15, cento bergamaschi riceveranno la loro dose di vaccino: un avvio simbolico della campagna, promosso in maniera coordinata in tutta l’Unione Europea e ribattezzato «V-day». Nella nostra provincia il farmaco della Pfizer-Biontech sarà inoculato sia all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sia al Pesenti Fenaroli di Alzano: a riceverlo (con il richiamo fra 21 giorni) operatori sanitari e membri del mondo sociosanitario scelti per rappresentare le migliaia di lavoratori che hanno combattuto in prima linea contro il virus.

Un tributo al loro impegno, un riconoscimento tangibile al loro sacrificio. A selezionare la platea ristretta che riceverà le primissime dosi le due Asst Papa Giovanni XIII e Bergamo Est insieme all’Ats di Bergamo. Nell’ospedale cittadino il primo ad essere vaccinato sarà Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo: subito dopo sarà la volta dei rappresentanti degli altri Ordini – Infermieri, Ostetriche e Professioni sanitarie – Gianluca Solitro, Nadia Rovelli, Guido Muzzi. Poi gli «interni»: e quindi il primario della Terapia Intensiva, Luca Lorini, il collega del reparto di Malattie Infettive, Marco Rizzi, il direttore del Pronto soccorso Roberto Consentini, solo per citarne alcuni, insieme a rappresentanti degli infermieri, dei presidi privati accreditati e delle Rsa.

All’ospedale di Alzano, invece, il primo a ricevere la dose di vaccino sarà Giuseppe Remuzzi, scienziato e direttore dell’Istituto Mario Negri: poi sarà il turno – fra gli altri – di Roberto Keim, primario della Terapia Intensiva di Seriate, Angelo Mercieri, alla guida del Pronto soccorso del Bolognini e Antonio Ranieri, direttore del dipartimento chirurgico dell’Asst Bergamo Est. Ma sempre ad Alzano si vaccineranno anche i presidenti degli Ordini dei Farmacisti e degli Odontoiatri, Ernesto De Amici e Stefano Almini, insieme a rappresentanti dei sindacati dei medici e ad altri esponenti del settore.

Le prime cento dosi, nella Bergamasca, arriveranno attorno a mezzogiorno a bordo di due automediche di Areu: mezzi che partiranno alle 11 dall’ospedale Niguarda di Milano, scelto come hub centrale per il V-day lombardo, per poi prendere la volta di Bergamo e Alzano Lombardo scortate dalle forze dell’ordine.

