Bergamo, è tempo di scegliere l’Università

Il 16 e 30 marzo arrivano gli Open day Porte aperte ai giovani che vogliono iscriversi a corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Il primo turno sarà dedicato ai dipartimenti di area economica, ingegneristica e giuridica, il secondo ai dipartimenti di area umanistica.

Open day al via all’Università degli studi di Bergamo. Il 16 e 30 marzo, dalle 8,30 alle 13 nella sede di via dei Caniana, porte aperte ai giovani che vogliono iscriversi a corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Il primo turno sarà dedicato ai dipartimenti di area economica, ingegneristica e giuridica, il secondo ai dipartimenti di area umanistica.

Per gli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado è prevista una giornata speciale, l’11 maggio, per sensibilizzare i ragazzi al tema della scelta post-diploma. Previsto anche un momento di riflessione con le famiglie e gli insegnanti su questioni relative al mondo del lavoro. La presentazione di tutti i corsi di laurea magistrale dei sette dipartimenti dell’ateneo si svolgerà il 13 aprile sempre in via dei Caniana.

