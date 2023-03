Bergamo, furetto ritrovato grazie ai social

Un piccolo furetto di nome Poochy ha tenuto in apprensione i suoi proprietari, che martedì sera si sono rivolti all’ufficio oggetti (e animali, in questo caso) smarriti della polizia locale. Mercoledì mattina una donna ha pubblicato su Facebook un post con la foto di un furetto del tutto simile a quello smarrito. Lei e il marito lo avevano recuperato all’alba nel cortile di un’azienda dove lavorano come custodi. Tramite la polizia locale Poochy è stato così riconsegnato ai legittimi proprietari, che l’avevano perso in via Carnovali.