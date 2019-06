Palazzo Frizzoni, Gori riconferma Bertola

Sarà ancora direttore generale Ha ricoperto lo stesso incarico anche nei cinque anni del mandato 2014-19.

Al termine del percorso di selezione (sono pervenuti 15 curricula), il sindaco Giorgio Gori ha individuato il direttore generale del Comune di Bergamo per il prossimo quinquennio: si tratta di Michele Bertola, direttore generale di Palazzo Frizzoni anche nei cinque anni del mandato 2014-19. Nelle prossime ore verranno completate le procedure formali relative alla sua assunzione.

Michele Bertola (Milano, 1961), laureato in Scienze politiche, comincia a lavorare presso il Comune di Monza nel 1986 come animatore culturale in progetti e attività rivolti ai giovani a rischio di devianza. Dopo altre esperienze da funzionario e dirigente di diversi Comuni, nel marzo 1998 viene nominato direttore generale del Comune di Cinisello Balsamo (Mi, 75.000 abitanti) fino a dicembre 2001. Nel gennaio 2002 assume un nuovo incarico di direttore generale del Comune di Cesena (95.000 abitanti) fino a settembre 2007. Da ottobre 2008 è direttore generale del comune di Legnano (Mi) e poi del Comune di Imola. Nel 2014 è stato nominato da Giorgio Gori come direttore del Comune di Bergamo.

È stato presidente di Andigel (Associazione nazionale dei direttori generali degli enti locali) dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2019, è stato componente del Comitato tecnico scientifico di Legautonomie e collabora con diversi Master universitari. Autore di diversi articoli e contributi sulla stampa del settore, nel 2006 scrive il libro «Il direttore generale innovatore negli enti locali».

