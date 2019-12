Bergamo, Gori traccia il bilancio

«Il 2020 sarà l’anno più importante» Durante l’incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale il sindaco traccia il bilancio dell’anno appena passato e lancia le sfide del secondo mandato.

«È stato un anno intenso, e il passaggio elettorale è stato di grande soddisfazione non solo per me ma per tutta la squadra. Ora dobbiamo portare a termine i punti del nostro programma». Esordisce così, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, nell’incontro con la stampa per gli auguri di Natale in programma venerdì 20 dicembre.

«Il 2020 sarà l’anno più importante dei cinque. -continua il primo cittadino- noi facciamo un piano delle opere pubbliche in due anni di 150 milioni. Accenderemo mutui per 25 milioni di euro a sostegno di un piano di investimenti molto ambizioso».

Tra i più importanti cantieri che partiranno il prossimo anno quello dell’ex Ote e quello di piazza Dante, primo passo per la riqualificazione del centro piacetiniano.

Il sindaco ha anche reso noto che la città sarà capofila di un progetto sperimentale di welfare locale in collaborazione con alcune importanti Università a cui hanno aderito altri nove comuni capoluoghi tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con l’obiettivo di ripensare al modello che attualmente sta evidenziando alcuni segnali di crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA