Bergamo, grave schianto auto-moto

Coinvolti un 20enne e un 26enne L’incidente si è verificato verso le 11.45 di domenica 29 settembre, all’incrocio tra via Martinella e via Correnti. Code si sono formate sulla provinciale in direzione della Val Seriana.

Sono intervenute due ambulanze in codice rosso per soccorrere i feriti di un incidente tra un’auto e una moto avvenuto nella mattinata di domenica 29 settembre tra via Correnti e via Martinella.

Sarebbero coinvolti due ragazzi di 20 e 26 anni, uno di loro sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto si sono formate code da e per la Valle Seriana.

