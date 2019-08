Bergamo, guasto tecnico alla BiGi

Servizio di bike-sharing sospeso Atb ha comunicato che a causa di problemi tecnici alla piattaforma web bicincitta.com, il servizio di bike sharing, La BiGi, è temporaneamente sospeso.

I tecnici di Bicincittà sono al lavoro per ripristinare, nel minor tempo possibile, il funzionamento delle 23 ciclo-stazioni del bike sharing di Bergamo.

Per reclami e richieste i clienti possono rivolgersi anche all’indirizzo mail labigi@atb.bergamo.it; visualizzare le informazioni direttamente online alla pagina Bikesharing del sito ATB o consultare la App ATB Mobile per le informazioni sulle ciclostazioni attive, aggiornata in tempo reale con le biciclette disponibili, i posti liberi e, nel caso, le biciclette inattive.

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

