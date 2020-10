Bergamo, i casi positivi sono 49

Lombardia, metà dei contagi a Milano In Bergamasca sono stati registrati 49 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Con 25.623 tamponi effettuati è di 983 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di venerdì 9 ottobre, una percentuale quindi del 3,8. Dei nuovi casi 501, quindi oltre la metà, sono stati segnalati a Milano (di questi 258 in città). Sale il numero dei ricoverati: 44 in terapia intensiva (tre più di ieri) e 371 negli altri reparti (+10). Si è registrato un decesso che porta il totale complessivo a 16.980.

Per quanto riguarda le altre Province, 108 casi si sono registrati a Monza, 107 a Varese, 49 a Bergamo, 45 a Brescia 34 a Como, 32 a Pavia, 10 a Lecco, 8 a Lodi, 7 a Cremona e 6 a Sondrio.

Qui si può trovare il confronto con il giorno precedente.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.623, totale complessivo: 2.280.488

i nuovi casi positivi: 983 (di cui 77 «debolmente positivi» e 11 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 82.744 (+260), di cui 1.442 dimessi e 81.302 guariti

in terapia intensiva: 44 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 371 (+10)

i decessi, totale complessivo: 16.980 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 501, di cui 258 a Milano città;

Bergamo: 49;

Brescia: 45;

Como: 34;

Cremona: 7;

Lecco: 10;

Lodi: 8;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 108;

Pavia: 32;

Sondrio: 6;

Varese: 107.

© RIPRODUZIONE RISERVATA