Bergamo, il «Concerto delle stelle»

Cinque big per fare il pieno di solidarietà Sabato 23 novembre al Teatro Creberg, organizzato dell’Accademia della Guardia di Finanza in collaborazione con «Radio Italia solomusicaitaliana». Sul palco Edoardo Bennato, Rocco Hunt, Irama, The Kolors e Alberto Urso a sostegno dell’associazione «Autismo è…».

Sarà un grande evento musicale e solidale quello che l’Accademia della Guardia di Finanza, in collaborazione con «Radio Italia solomusicaitaliana», organizzerà per sabato 23 novembre alle 21 al Teatro Creberg. «Il Concerto delle stelle» porterà nella nostra città cinque nomi prestigiosi del panorama musicale italiano: Edoardo Bennato, Rocco Hunt, Irama, The Kolors e Alberto Urso saliranno sul palco per sostenere l’associazione «Autismo è…». L’evento è stato presentato mercoledì 6 novembre durante una conferenza stampa in cui il comandante dell’Accademia, generale Bonifacio Bertetti, ha illustrato l’iniziativa e le sue finalità. «È per noi l’occasione di festeggiare gli allievi del terzo anno che hanno conseguito il grado di sottotenente e che indossano la prima stelletta. Da qui nasce il “Concerto delle stelle” dove l’Accademia, in questo passaggio nella vita di questi giovani, coglie l’occasione per invitare a un gesto di solidarietà». Il contributo artistico giunge da Radio Italia e dai suoi contatti con i grandi nomi della musica italiana: presente alla conferenza il patron dell’emittente, Mario Volanti.

