Bergamo, il tifo anche nell’urna

Partecipazione al voto al 70% Dati in linea con cinque anni fa, con un lieve calo. In città percentuali invertite: più per le Europee e meno per il Comune.

Prima di partire con sciarpe e bandiere nerazzurre alla volta di Reggio Emilia, tutti al seggio. Può essere sintetizzata così la domenica dei bergamaschi, tutta Atalanta e voto. Ancora una volta il popolo orobico si conferma fatto da tifosi veraci e zelanti elettori (600.351 gli aventi diritto in totale). La partecipazione al Mapei non ha oscurato quella alle urne, dove dopo le 23 - orario di chiusura della tornata di Europee e Amministrative, riunite in un Election day inaugurato alle 7 - l’affluenza (fonte ministero dell’Interno) ha registrato il 70,34% in provincia (con 166 Comuni scrutinati su 166) per le comunali e il 69,45% (243 Comuni su 243) per le Europee.

Sul sito di Palafrizzoni (che per la prima volta ha sperimentato l’uso dei tablet ai seggi) segna il dato definitivo del 67,91% per le amministrative e il 70,24% per le Europee. Con una leggera discrepanza sulla platea degli elettori: 93.813 per il voto locale e 91.100 per quello europeo (per il meccanismo della domanda che andava fatta entro il 7 marzo scorso). Sopra la media lombarda (64%) e quella nazionale (56%).

Nel 2014, in Bergamasca, era finita al 73% per i Comuni (erano 172 quelli chiamati al rinnovo del Consiglio, contro i 166 di questa volta) e due punti percentuali in meno (il 71%) per Bruxelles. I risultati quindi sono in linea con cinque anni fa. Nessun tracollo, la democrazia tiene. Anche se nei Comuni più grandi le percentuali sono in lieve calo: oltre a Bergamo, Dalmine (66,73%), Albino (69,71%) e Romano (71,88%), non disponibile il dato di Seriate.

Ricordiamo che lo spoglio dei risultati del voto alle Comunali inizierà alle 14 di lunedì 27 maggio e lo seguiremo in diretta web e su Bergamo Tv.

