La lunga maratona elettorale

Su Bergamo Tv si inizia già stasera Dalle 23 Girogio Bardaglio sarà in diretta con l’editorialista de L’Eco di Bergamo Franco Cattaneo. Si riparte poi dalle 14 di lunedì 27 maggio.

La lunga giornata delle elezioni. Dopo la serata di domenica, dalle 23, la diretta su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e in streaming sul sito de L’Eco di Bergamo sarà dalle 14 alle 18.45 e dalle 19.30 alle 21, per conoscere i risultati del voto municipale nel capoluogo e in decine di altri centri della provincia.

In studio ospiti di Giorgio Bardaglio saranno presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche, con i dati forniti in tempo reale da Max Pavan e i collegamenti «live» da Palazzo Frizzoni, con Paola Abrate, e dagli altri principali comuni al voto, con Simona Befani.

