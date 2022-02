Bergamo, in piazza per la pace: dalle 15 presidio in stazione

Ucraina Sabato 26 febbraio l’iniziativa promossa dalla comunità ucraina di Bergamo in collaborazione con la rete della pace e il coordinamento enti locali per la pace e i diritti umani, con il sostegno del Comune di Bergamo.

Sabato pomeriggio, 26 febbraio, la città della pace scende in piazza per esprimere solidarietà all’Ucraina e al suo popolo. Sono attese circa 500 persone, per questo il presidio è stato spostato da Largo Porta Nuova alla stazione, in piazzale Marconi. L’incontro è alle ore 15 , un’iniziativa promossa dalla comunità ucraina di Bergamo in collaborazione con la rete della pace e il coordinamento enti locali per la pace e i diritti umani, con il sostegno del Comune di Bergamo.

«Solidarietà e vicinanza»

Venerdì mattina il sindaco Giorgio Gori ha inviato una lettera ai circa 1.500 cittadini ucraini residenti in città: «Insieme a tutta la Giunta – ha scritto il primo cittadino - facendomi interprete dei sentimenti dell’intera città di Bergamo, desidero esprimervi solidarietà e fraterna vicinanza. Il nostro pensiero va a tutto il vostro popolo, alle vostre famiglie lontane e in pericolo. Posso immaginare la preoccupazione, l’ansia e la paura che state vivendo in queste ore». Il sindaco, spiegando di aver contattato il console Andrij Kartysh, ha annunciato «la disponibilità a organizzare ogni iniziativa che possa risultare in queste ore utile alla causa del vostro Paese». Nel pomeriggio, a Palazzo Frizzoni, Giorgio Gori, insieme al vicesindaco Sergio Gandi, l’assessore alla Pace Marzia Marchesi, l’assessore con delega al dialogo interreligioso Giacomo Angeloni e la consigliera con delega ai nuovi cittadini Monica Corbani, ha incontrato i rappresentanti della comunità ucraina a Bergamo, presente anche Don Vasyl Marchuk.

«Situazione drammatica»

Spiega l’assessore alla Pace: «Ci hanno riportato una situazione drammatica, la comunità ucraina a Bergamo sta organizzando una raccolta di viveri e medicinali. Ci siamo impegnati a costituire un tavolo per coordinare gli aiuti, capire come farli arrivare tramite i canali umanitari e a mettere a disposizione uno spazio per stoccarli. Ci è stato chiesto di supportare l’accoglienza dei profughi che potrebbero arrivare, siamo pronti ad aiutarli». Presente all’incontro Yaroslava Vyshnevska, referente della comunità ucraina a Bergamo, «contenta di aver parlato con il sindaco e gli assessori – dice -. A tutto ciò che abbiamo chiesto, sembra si possa trovare una soluzione e di questo siamo grati. La situazione è complicata, c’è chi sta fuggendo dal nostro Paese, in particolare mamme e bambini e chi invece sta tornando per proteggere la propria Patria. La speranza è che tutto questo finisca presto, domani invitiamo tutti a partecipare al presidio» . Oggi in piazza alla manifestazione scenderà anche il Pd di Bergamo che invita tutti i Comuni a votare un ordine del giorno «di forte condanna morale all’invasione russa e di solidarietà al popolo ucraino, creando ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale». A fianco del Pd, Forza Italia: «Ferma condanna all’aggressione militare russa e solidarietà al popolo ucraino» scrivono Alessandra Gallone, senatrice e commissario provinciale di Forza Italia e Enzo Lorenzi, vice vicario provinciale.

Altre manifestazioni