Bergamo, in tre vie del centro vietata la circolazione sui marciapiedi di velocipedi e monopattini

Perdurando l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in via Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e via Paglia, «dove la Polizia Locale ha rilevato diverse violazioni a carico di persone che, alla guida di monopattini e velocipedi sul marciapiede, hanno posto in essere comportamenti potenzialmente pericolosi» spiega Palazzo Frizzoni, è stata prorogata l’ordinanza del 21 giugno 2022 di divieto di circolazione con velocipedi e monopattini sui marciapiedi nelle vie sopra indicate. Il provvedimento ha validità dal 24 agosto al 24 ottobre prossimo.