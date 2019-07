I Vigili del fuoco venerdì 12 luglio in via Casalino (Foto by Colleoni)

Bergamo, incendio in via Casalino

Appartamento inagibile - Video Il rogo nella serata di venerdì 12 luglio, sul posto tre mezzi dei Vigili del fuoco.

Incendio ieri sera, venerdì 12 luglio, in via Casalino a Bergamo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi per domare le fiamme in un appartamento al secondo piano del civico 18 poco prima delle 22. Pare che la causa del rogo sia addebitabile a una sigaretta lasciata accesa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che vi abita ha dovuto trovare una sistemazione alternativa.

