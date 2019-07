Bergamo, schianto sulla circonvallazione

Coinvolto un mezzo pesante, code Alle 6.40 un incidente che ha coinvolto un camion in via San Giovanni Bosco ha creato code nella vicina circonvallazione all’altezza del Cristallo Palace.

Un incidente non grave che ha coinvolto un mezzo pesante e ha visto ferito un 34enne si è verificato nella mattinata di venerdì 26 luglio verso le 6.30 in via San Giovanni Bosco a Bergamo. Lo schianto ha creato disagi nell’attigua circonvallazione Paltriniano in direzione dell’ingresso dell’A4. Si sono formate code, andando a peggiorare la situazione già difficile dovuta ai lavori in corso al vicino viadotto di Boccaleone.

