Bergamo, intensificati i controlli nei locali. Sanzionato un bar con i clienti all’interno Sono una quarantina i locali controllati. Situazione regolare, individuato un bar con sette clienti seduti nei tavolini interni.

Negli ultimi giorni in Bergamasca sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio a cura della Polizia per verificare, soprattutto in seguito alle recenti riaperture, l’osservanza delle disposizioni di legge in vigore finalizzate al contenimento del contagio da parte degli esercizi pubblici e commerciali.

In particolare sono state effettuate verifiche presso 40 diversi locali, tra bar e ristoranti. I numerosi sopralluoghi effettuati «hanno consentito di registrare situazioni di generale regolarità nel rispetto delle regole, eccezion fatta per un bar in via Quarenghi» spiegano dalla Questura. Nella mattinata del 27 aprile, i poliziotti hanno infatti accertato la presenza all’interno del locale di sette clienti intenti a consumare seduti al tavolo. Gli agenti hanno sanzionato amministrativamente sia gli avventori che il titolare, disponendo la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA