Bergamo, investimento a Celadina

Gravissimi due anziani -Foto L’incidente alle 17.20 di lunedì 25 marzo, sul posto due ambulanze e due auto mediche.

Soccorsi in codice rosso in via Pio X a Bergamo nel quartiere di Celadina. Secondo il racconto di un testimone oculare i due anziani sarebbero stati investiti mentre attraversavano sulle strisce. Le condizioni dei due feriti (una donna di 76 anni e un uomo di cui ancora non si conosce l’età) sono parse subito molto gravi. Con due ambulanze sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Il luogo dell’investimento pedone a Colognola

