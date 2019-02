Bergamo, investita in viale Pirovano

Ferita una donna di 71 anni Investimento a Bergamo, in viale Pirovano. Una donna di 71 è rimasta ferita: le sue condizioni paiono critiche.

L’incidente alle 17 di giovedì 21 febbraio, nei pressi del cimitero di Bergamo. La donna è stata urtata da un’auto ed è caduta a terra, in viale Pirovano, all’altezza delle Onoranze Funebri. Sul posto un’ambulanza e un’automedica. Secondo le prime informazioni, l’auto, che proveniva da via Piatti, l’ha urtata in direzione di Borgo Palazzo. la donna, una 71enne, è stata subito soccorsa e trasferita in ospedale in codice rosso (il più grave, ndr). Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Bergamo.

