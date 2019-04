Bergamo, l’addio all’ex rettore Castoldi I funerali alle 11,30 al Tempio Votivo

La morte del professor Alberto Castoldi, il commiato della comunità accademica in Aula magna (Foto by (foto Bedolis))

Bergamo, l’addio all’ex rettore Castoldi

Si svolgeranno stamattina, mercoledì 24 aprile, presso il Tempio Votivo di Bergamo alle 11,30 i funerali del professor Alberto Castoldi, ex rettore dell’Università degli studi di Bergamo. Castoldi era stato alla guida di Via Salvecchio per dieci anni, dando un fondamentale impulso alla crescita dell’ateneo bergamasco.. La comunità accademica ha accolto il feretro in Aula magna (sede di Sant’Agostino) con un momento di commiato alle 11.

(foto Bedolis)

(foto Bedolis)

