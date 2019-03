Bergamo, lavori in via Tiraboschi

Da lunedì 18 fuori servizio la fermata Atb L’Azienda trasporti Bergamo: «La soppressione si protrarrà fino al termine di una serie di lavori, stimati in alcune settimane. In alternativa sarà possibile utilizzare la fermata di via Camozzi e quella provvisoria in via Zambonate».

Da lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 9, la fermata Atb in via Tiraboschi (lato panificio Nessi) verrà temporaneamente soppressa. Lo ha reso nota la stessa Azienda trasporti Bergamo, comunicando che la cancellazione si protrarrà fino al termine di una serie di lavori, stimati in alcune settimane.

«In alternativa – spiegano da Atb – sarà possibile utilizzare la fermata di via Camozzi (dopo l’incrocio con via Galliccioli) e quella provvisoria in via Zambonate (lato Coin)».

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’«ATB point», in largo Porta Nuova 16, tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 18,45 e il sabato dalle 9,30 alle ore 14,30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236.026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

