Bergamo le celebrazioni del Patrono: il programma in S. Alessandro in Colonna La parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna celebra con intensità la solennità di Sant’Alessandro, avendolo come patrono e custodendo con la sua basilica il luogo del martirio del santo, appuntamenti fino al 4 settembre.

Le vigenti disposizioni di sicurezza non permettono la tradizionale sagra nel cortile della Domus Alexandrina. Si terranno invece secondo la consuetudine le celebrazioni liturgiche e di preghiera. Domenica scorsa all’altare della Cappella del Corpus Domini sono state esposte le reliquie del Santo che si conservano in basilica, e sono stati benedetti i «fiori di S. Alessandro».

Il prevosto di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo, don Pietro Biaggi, ha proposto la meditazione durante le tre sere del triduo (l’ultima mercoledì sera). Nel giorno della vigilia della solennità, don Pietro Biaggi presiederà i Vespri alle 17,30, alle 18 la Messa. Alle 19 poi, in forma semplice come di consueto, il cammino di preghiera verso la cattedrale dedicata a Sant’Alessandro, dove si custodiscono le reliquie più significative del nostro patrono, per incontrare il nostro vescovo mons. Francesco Beschi.

Giovedì, solennità’ di Sant’Alessandro le Messe in basilica saranno all’ orario festivo: 8, 9, 10,30, 12. Alle 17,45 si celebrano i Secondi Vespri. Alle 18,30 il vescovo Beschi presiederà la Messa. Venerdì le Messe delle 9 e 18 saranno celebrate per tutti i parrocchiani defunti. Alle 16 momento di preghiera per i bambini. Martedì 31 agosto alle 21 si terrà un concerto organistico proposto dal maestro Fabio Nava. Le giornate dedicate al Patrono si concluderanno con la reposizione delle reliquie la sera del 4 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA