Bergamo, le Sardine ci riprovano

Il raduno oggi in piazza Pontida L’appuntamento è per le 15. Un mese fa sul Sentierone circa 1.500 persone. Gli organizzatori: «Siamo stati accusati di non fare e di essere poco concreti: è per questo che al flashmob raccoglieremo anche indumenti e coperte da donare a delle cooperative del territorio. Un’azione concreta a favore dei più deboli».

Le Sardine ci riprovano a Bergamo. Il raduno è convocato sabato 25 gennaio, dalle 15, in piazza Pontida. L’obiettivo è superare le 1.500 presenze registrate il 13 dicembre scorso, sul Sentierone, in occasione del debutto orobico del movimento nato a Bologna (che aveva visto come ospiti a sorpresa Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo). «Eccoci qui, di nuovo pronti a incontrarci in piazza, dove le Sardine sono nate e dove esprimono il meglio. Questa volta però sarà diverso nei modi e nei contenuti», annunciano gli organizzatori sui social, riconoscendo che «i temi da affrontare sono molti e complessi».

Per questo – scrivono – «vogliamo creare una piazza senza simboli o bandiere di partito ma a favore dell’inclusione sociale delle categorie di persone di cui una certa politica non si sta occupando: esodato, disoccupato, richiedente asilo, omosessuale, senzatetto in provincia… Siamo stati accusati di non fare e di essere poco concreti: è per questo che al flashmob raccoglieremo anche indumenti e coperte da donare a delle cooperative del territorio. Un’azione concreta a favore dei più deboli». Due grandi ceste infatti raccoglieranno indumenti per bambini e adulti, nonché coperte da destinare a enti benefici. Altre due, poi, le iniziative che coinvolgeranno i partecipanti. L’invito è a portare «un foglietto con una vostra proposta-iniziativa per migliorare-aiutare il territorio e i suoi cittadini». Gli organizzatori, infatti, si impegnano «a leggerli, informarsi sulle questioni riportate, contattare coloro che li hanno scritti».

L’obiettivo è poi approfondire i temi in una riunione pubblica che verrà indetta a breve. Se la scorsa volta le Sardine a Bergamo si erano scambiate dei libri (letti in silenzio), sabato 25 il flash mob consisterà in uno scambio di magliette, sulle quali sarà scritto un pensiero o una frase, «per metterci nei panni dell’altro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA