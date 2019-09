Bergamo, lite tra vicini per il cane

Spunta una katana di un metro Nella serata di venerdì 27 settembre la Polizia è dovuta intervenire per una lite tra vicini che era degenerata e poteva finire molto male perchè uno dei due ha estratto una sciabola di oltre un metro, l’altro si è difeso con un ombrello.

Un equipaggio della Polizia è stato chiamato in via Galilei per una lite tra vicini, un cittadino italiano ed uno straniero. Sul posto gli agenti hanno accertato che i due, dopo un accesa discussione per futili motivi legati alla gestione del cane da parte del cittadino italiano, erano passati alle vie di fatto sul pianerottolo dell’abitazione di quest’ultimo.

Durante le concitate fasi della lite il cittadino italiano è rientrato nell’abitazione e ne è uscito pochi secondi dopo brandendo una katana (vedi foto) di circa un metro di lunghezza cercando di colpire il rivale che a sua volta aveva afferrato un ombrello per ripararsi dai colpi. All’arrivo degli agenti c’era solo il cittadino straniero, leggermente ferito alle mani, mentre il contendente era già fuggito. L’uomo è stato tuttavia rintracciato e identificato e la spada gli è stata sequestrata.

