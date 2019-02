Bergamo, lunedì via al restyling

140 giorni per il nuovo piazzale Alpini Comincia il primo lotto del ripensamento dell’area di fronte alla stazione e alle scuole. Appaltata anche la sistemazione dell’Urban Center. Tempi più lunghi per i marciapiedi di viale Papa Giovanni

Un cantiere fatto di più cantieri. Il primo è quasi terminato, ma il pezzo forte deve ancora arrivare. Lunedì si parte con la sistemazione di piazzale Alpini, un lavoretto da poco meno di un milione di euro (la base d’asta era di 1,2) assegnato alla Costruzioni generali Zoldan di Roma che ha messo sul tavolo un ribasso del 21%.

Un intervento «dalla durata di 140 giorni» spiega il progettista Remo Capitanio che punta a semplificare e rendere più funzionale il disegno dell’area. «Si parte con il cuore della piazza, ovvero tutto quello che c’è intorno al monumento all’Alpino». Via le vasche insieme alle essenze arboree di minor pregio e a quelle più recenti, messe in occasione dell’ultima adunata delle penne nere nel 2010. Spazio a una nuova piazza più in relazione con l’Urban Center e realizzata con due tipi di calcestruzzo: uno levigato al quarzo e l’altro lavato. E ancora, risagomatura delle aiuole così da gestire (guidare, quasi) i flussi dei passanti e condurli verso il piazzale, ora letteralmente evitato per una serie di problemi, non ultimi quelli di ordine pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA