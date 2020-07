(Foto by Yuri Colleoni)

Dehors in piazza Pontida (Foto by Yuri Colleoni)

Bergamo, nuovi orari per i dehors

Venerdì e sabato fino all’una di notte I nuovi orari hanno decorso immediato da giovedì 2 luglio.

Con l’obiettivo di favorire il distanziamento sociale, evitare la somministrazione di alimenti e bevande in ambienti chiusi, garantire la maggior offerta commerciale possibile nel rispetto delle norme di sicurezza imposte, l’Amministrazione comunale, com’è noto, ha autorizzato la posa di tavoli e sedie di fronte alle attività di somministrazione, nelle aree limitrofe, in piazze e luoghi specificatamente individuati.

Anche in relazione agli esercizi posti nelle vicinanze di corsie preferenziali di autobus, che si è deciso di utilizzare per questo scopo, l’Amministrazione ha valutato di modificare, con decorrenza immediata, gli orari di chiusura che pertanto sono:

- da domenica a giovedì, chiusura alle ore 24.00

- venerdì e sabato, chiusura alle ore 1.00 del giorno successivo

Esclusivamente per gli esercizi posti sulla corsia preferenziale degli autobus in via Broseta, gli orari di apertura e chiusura sono i seguenti:

- da lunedì a giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 24.00

- venerdì e sabato, dalle ore 19.00 alle ore 1.00 del giorno successivo

- domenica, dalle ore 12.00 alle ore 24.00

