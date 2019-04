Bergamo, oggi tifosi in piazza per il Bocia

Strade chiuse al passaggio del corteo Manifestazione dei supporter della Curva Nord a sostegno del loro leader, Claudio Galimberti, ormai da anni fuori dagli stadi a causa di diffide e daspo. Dalla Malpensata a Palazzo Frizzoni il traffico sarà bloccato quando sfileranno gli ultrà, divieto anche di parcheggio.

«Per Claudio, con Claudio» è il titolo della manifestazione che i supporter della Curva Nord dell’Atalanta hanno organizzato per oggi pomeriggio, sabato 13 aprile: un corteo dalla Malpensata a Palazzo Frizzoni, per protestare contro l’ultima diffida – a loro dire ingiusta – inflitta nei confronti del «Bocia», al secolo Claudio Galimberti, leader della stessa Curva ma, da almeno 25 anni, impossibilitato a partecipare con costanza alle partite dell’Atalanta a seguito di diffide e daspo. Ritrovo alle 16,30 al piazzale della Malpensata, poi il corteo partirà alle 17,30, per raggiungere Palazzo Frizzoni, dove sarà allestito un palco.

La manifestazione comporterà inevitabili conseguenze alla circolazione del traffico in città lungo il percorso del corteo, quindi dopo le 16,30: dalla Malpensata a via Bonomelli, poi viale Papa Giovanni fino a raggiungere piazza Matteotti. Durante il passaggio dei manifestanti in queste strade non sarà consentito il transito delle auto: a regolare la circolazione sarà la polizia locale, che si coordinerà con la Questura. Inoltre, è vietato il parcheggio alla Malpensata, nell’area sotto Palazzo Rezzara (viale Papa Giovanni) e in piazza Matteotti.

