Bergamo, spavento per una 17enne

Investita in via Corridoni, portata in ospedale Alle 13 di venerdì 25 ottobre una 17enne è stato investita in via Corridoni all’incrocio con via Bianzana. Le sue condizioni che inizialmente parevano gravi, fortunatamente, poi si sono rivelate meno preoccupanti.

Una 17enne, per cause ancora da accertare, è stata investita all’incrocio tra via Corridoni e via Bianzana nel quartiere di Redona a Bergamo. L’incidente è avvenuto venerdì 25 ottobre alle 13.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti sul posto insieme alla Polizia locale di Bergamo.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, poi quando l’ambulanza è arrivata sul posto, i medici hanno potuto constatare che le condizioni della giovane non erano così preoccupanti. La giovane è stata ricoverata in ospedale in codice giallo

