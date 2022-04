Bergamo per un giorno a «4 zampe»: il 24 aprile c’è la Corri Dog

La manifestazione L’appuntamento è per il 24 aprile quando Bergamo ospiterà l’ottava edizione della Corri Dog, organizzata in occasione della 17esima Giornata nazionale del cane guida. Una passeggiata con il proprio cane per sostenere il progetto dei cani guida per persone cieche.

Bergamo, per un giorno, diventa città a quattro zampe con la presenza di cani «speciali». Eroi di tutti i giorni che per migliaia di persone sono diventati i loro occhi e il loro amico fedele che gli permette di vivere in totale autonomia: di andare al lavoro, di prendere i mezzi pubblici, di viaggiare, di uscire con gli amici. Di avere una vita lavorativa e sociale come tutti. Saranno i cani guida i veri protagonisti di questa giornata di festa e di solidarietà.

L’appuntamento è per il 24 aprile quando Bergamo ospiterà l’ottava edizione della Corri Dog, organizzata in occasione della 17esima Giornata nazionale del cane guida. Una sorta di carica dei 101 aperta a tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Bergamo, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Bergamo, in collaborazione con diverse realtà associative che gravitano nel mondo della cinofilia.

L’iniziativa

Il ritrovo è alle 9 in piazza Libertà. Alle 10 la partenza con un percorso (non competitivo) di circa di 3 km tra le vie del centro storico, e alle 11.30 la cerimonia di premiazione. Ma la festa proseguirà per il resto della giornata. Il pomeriggio dalle 14 esibizione delle scuole cinofile e in particolare saranno presenti gli addestratori dei futuri cani guida dei ciechi. La quota di partecipazione è di 10 euro, per ogni cane. Un’occasione per trascorrere una domenica mattina di primavera all’aria aperta con la famiglia e il proprio amico (ma anche amici) a quattro zampe. Naturalmente i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio, e i padroni dovranno essere muniti di sacchetto e paletta per raccogliere le deiezioni.

I fondi raccolti verranno devoluti all’UICI di Bergamo. Ad ogni partecipante verrà consegnata una pettorina numerata: chissà che al termine della camminata venga estratto il suo numero e possa portare a casa, oltre a una giornata di festa con il proprio cane, anche un premio.

La manifestazione ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza che il cane guida ha per la persona con disabilità visiva. Purtroppo, ad oggi, la lista d’attesa per ricevere il cane guida è lunga e le scuole di addestramento devono anche fare i conti con le difficoltà economiche. Il tutto con ripercussioni negative per chi, non vedendo, si trova quindi a vedere compromessa la propria autonomia.

Il progetto Puppy