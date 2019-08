Bergamo, raffiche di vento e allagamenti

Rami spezzati e un tetto scoperchiato-Video Una decina gli interventi dei Vigili del fuoco all’alba di venerdì 2 agosto a Bergamo e nell’hinterland per un forte temporale che si è abbattuto sulla città.

Un temprale con vento forte e acqua a catinelle si è scatenato su Bergamo nella mattinata di venerdì 2 agosto. Le raffiche hanno causato la caduta di rami e alberi e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Una decina di interventi degli uomini del comando di via Codussi per spostare rami spezzati dal sedime stradale. A Seriate in via Marconi intervento per liberare un mezzo incastrato nel sottopasso della ferrovia.

A Celadina il forte vento invece ha scoperchiato un tetto di un’abitazione. Molti gli interventi anche per ascensori bloccati a causa delle continue interruzioni di energia elettrica.

A Orio al Serio si è allagato il sottopasso per l’Oriocenter. Guarda.

